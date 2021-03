12









Paul Pogba e la Juventus. Un abbinamento che torna, che o fa sempre. Perché il francese, volenti o nolenti, è rimasto nel cuore degli juventini. Che l'hanno visto esplodere e diventare un calciatore formidabile; che però se lo sono goduto troppo poco, incassando qualche attestato di stima e di affetto da Manchester, dove Paul aveva scelto di tornare. Sono passati nove anni dall'arrivo del 'Polpo' a Torino. Ha vinto tanto. E' cambiato tantissimo. E ora la decisione di ripercorrere di nuovo i suoi passi?



LA JUVE SOGNA - Come racconta Calciomercato.com, i bianconeri sognano da almeno due stagioni di poterlo portare allo Stadium. Pogba è stato venduto nel 2016 per 105 milioni di euro, e un anno fa sembrava il momento giusto per rimetterlo sull'aereo del ritorno. Poi il Covid. I soldi, mai abbastanza. L'attesa, soprattutto: perché Paul ha scadenza 2022 e va capito che decisione prenderà per il suo domani. Questa volta, per CM, la Juve ha qualche chance in più di farcela. "Al netto delle cessioni e con un'offerta contrattuale che dovrebbe aggirarsi sugli 8-9 milioni di euro".