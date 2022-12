Come racconta Gazzetta, attorno alla Juve ci sarebbe stata una galassia di club amici con cui, secondo la Procura di Torino, laavrebbe condotto "operazioni di favore, con correspettivi apparentemente lontani dal fair value" e tali da "sfociare in rapporti di debito/credito tra le società opachi e non corrispondenti alla rappresentazione pubblica fornita, a testimonianza dell’inattendibilità delle comunicazioni sociali fornite a terzi. Non solo, ma così facendo gli inquirenti ritengono che i rapporti di stretta partnership abbiano posto in pericolo «la lealtà della competizione sportiva". Insomma, una Serie A (ma non solo...) condizionata dalla galassia Juve. Ma quali sono questi club vicini, anche per i rapporti umani tra i dirigenti (e in particolare con Fabio Paratici)?