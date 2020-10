E adesso che succede? Come se non bastasse il caos di Juve-Napoli, di mezzo ci sono pure gli ultimi giorni di mercato. Paratici sta sfruttando queste ultime ore per portare a Torino Federico Chiesa. Il capo dell'area sportiva ha solo 48 ore per chiuderla: ma ballano ancora tanti soldi, con la cassa juventina che non riesce a riempirsi dalle cessioni.



IL PROBLEMA - Sì, il nodo Chiesa non riguarda Chiesa. Sembra un paradosso, ma è il mercato Juve: nessuna novità sul fronte cessioni, ufficializzato solo il prestito di Rugani al Rennes. In arrivo due milioni di euro, oltre al risparmio di 3,5 milioni relativi all'ingaggio dell'ex Empoli. Non è un tesoretto, semmai è una boccata d'ossigeno: servono 10 milioni per imbastire, in questa sessione di mercato, l'operazione che porta all'esterno ancora della Fiorentina. NODO RISCATTO - Attenzione anche alla questione riscatto. Per La Gazzetta dello Sport, la Viola spinge per l’obbligo, per avere maggiori garanzie, entro il 2022. La Juve vorrebbe dilazionare il pagamento in quattro anni, forte dell'accordo ormai datato con il giocatore (4.5 milioni a stagione, più bonus). Dunque? Le parti potrebbero venirsi incontro, a patto che Paratici riesca a piazzare De Sciglio e Douglas Costa, e che magari Khedira si decida a rescindere. Il tedesco continua a rifiutare la risoluzione, nonostante una buonuscita corposa.