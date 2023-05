Come racconta Gazzetta, la Juve è cambiata molto negli ultimi mesi: dal terremoto societario dello scorso 28 novembre, con le dimissioni del presidente Andrea Agnelli, del vice Pavel Nedved e di tutto il Cda, fino all’inibizione di inizio 2023 del d.s. Federico Cherubini per il filone plusvalenze. I bianconeri hanno cambiato volto e si sono riorganizzati in fretta: Gianluca Ferrero presidente, Maurizio Scanavino a.d. e Francesco Calvo d.g. Tutti grandi professionisti, ma non uomini di calcio in senso stretto.