Senza Cristiano Ronaldo la Juventus ha perso una trentina di gol. Quelli che le permetterebbero, se non di guidare la classifica, quantomeno di avere l'Inter alla sua portata. Invece le grandi difficoltà sono costate parecchi punti a inizio stagione: ora stanno arrivando pure quelli, ma Allegri sa benissimo che per essere competitivi manca un tassello imprescindibile: un centravanti d'area di rigore. Il club sta provando a prendere subito Vlahovic, anche perché sia Kean sia Morata hanno dimostrato di non riuscire a dare garanzie realizzative.



I NUMERI - Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, Morta ha una media di tiri in porta parecchio bassa: 2,34 volte a partita, è 46°. Kean è ancora più attardato. Vlahovic e Scamacca, invece, sono nella top 20. Il serbo calcia di più, 3,14 tiri verso la porta. Non quanto Dybala, che per tentativi è addirittura in testa, ma pecca in precisione. Per conversione tiri-gol davanti a tutti, a sorpresa, c'è il cholito Simeone, con Vlahovic 6°. Morata, il migliore della Juve, è 29°. Il paragone con Ronaldo è ancora più clamoroso: il portoghese lo scorso anno, nel girone di andata, aveva calciato 51 volte verso la porta: Morata appena 18 in questa prima parte di stagione.



LA STORIA - Numeri del genere rappresentano uno dei punti più bassi nella storia recente della Juventus. Vialli, Vieri, Inzaghi e Trezeguet hanno fatto la storia. Ma nel recente passato i gol in campionato sono stati garanti anche da Tevez (39 in due anni), Higuain (40 nei due anni da titolare) e ovviamente Ronaldo (81 in un triennio).