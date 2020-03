Juan Cuadrado ha un soprannome, almeno per Maurizio Sarri. Il soprannome è "Gimmi. A svelarlo uno dei migliori amici di Maurizio Sarri, Aurelio Virgili, che ha parlato a Tuttosport della quarantena di Maurizio Sarri a Torino ed ha svelato, tra le altre cose, il nomignolo usato da Sarri per l'esterno colombiano. "A forza di sentire Maurizio che lo chiama Gimmi, è entrato in testa anche a me. Mi ha detto che Cuadrado ha una faccia da Gimmi e lo chiama così", le sue parole.