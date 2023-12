A pochi giorni dall'apertura del mercato di gennaio, lapresso lasi prepara considerando due fondamentali presupposti: la complessità nella gestione dell'organico attuale e la mancanza di risorse economiche per nuovi acquisti senza effettuare cessioni. In questo contesto, l'unico scenario considerato verosimile è legato alle opportunità di mercato., dirigenti della, hanno suggerito più volte che il club sarà attento per cogliere eventuali affari, ma non vi è alcuna fretta nel correre a fare correzioni. Questo perché, se è vero che inizialmente la rosa era stata concepita con due giocatori in più (Fagioli e Pogba), diversi giovani hanno colto al volo le opportunità offerte, consolidando la loro presenza e riducendo la necessità di interventi immediati. La, dunque, procederà con prudenza nel mercato invernale, valutando attentamente le possibilità senza cedere alla fretta di apportare cambiamenti significativi.