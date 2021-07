A Monza non ci sarà. E l’ha deciso lui. Cristianosalterà la prima amichevole della sua stagione, nonostante sia in gruppo fin dal suo arrivo di lunedì scorso, il fuoriclasse portoghese ha comunicato di non sentirsi pronto. Così la Juve di Max Allegri farà a meno di lui. Ma non vederci nulla di altro, vedi voglia di andare al Psg, è già complicato…