Come racconta Gazzetta, il primo mercoledì di giugno doveva essere il giorno del destino, con il possibile accordo londinese tra la Juve e l’agente del Fideo. Un accordo che però non è arrivato, per la tristezza di molti juventini: tutto rinviato. Le posizioni di partenza restano quelle note. E Di Maria cerca una sfida per il prossimo campionato, perché nel 2023-24 si vede in Argentina, nell’amato Rosario Central. Il Psg gli ha già detto addio e, a parte la Juve, non ci sono proposte internazionali di altissimo livello.