Come racconta Calciomercato.com, l'entusiasmo iniziale per il suo trasferimento dall'Atletico Paranaense (curiosamente lo stesso club che ha formato Alex Sandro) tre anni fa ha fatto spazio a valutazioni tecniche da parte di Simeone che non hanno premiato Renan Lodi, che già nella passata stagione aveva visto scemare in maniera considerevole il suo coinvolgimento nelle rotazioni del tecnico argentino, con appena 5 gettoni da titolare in Champions e 11 in campionato. L'impiego prima di un giocatore assolutamente fuori posizione come Felipe e la più recente trasformazione di Carrasco in un cursore a tutta fascia hanno relegato ulteriormente ai margini il brasiliano.