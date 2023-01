. E se invece lo si ha già in squadra? Forse sarebbe opportuno tenerselo stretto e rinnovargli il contratto, perché regalarlo a qualcun altro sarebbe un vero peccato. Ah, come gioca... E chi l'avrebbe mai detto, solo un anno fa? Eppure è così, più passano le settimane più il francese si conferma imprescindibile per questa, di cui è il faro del centrocampo e un'arma in più anche quando si tratta di creare occasioni pericolose in avanti.Il suo stato di forma era sotto gli occhi di tutti già prima della sosta. Ildisputato con la Francia non ha fatto altro che confermarlo, ma forse in pochi si aspettavano che sarebbe riuscito a mantenere l'asticella così alta anche nelle primissime uscite di questa ripresa, dopo gli sforzi profusi in Qatar fino alla finale. Già nel match contro la, in cui era subentrato a gara in corso, era bastato poco per intuire l'importanza del suo contributo alla causa bianconera. Ieri, contro l', l'ennesimo saggio del suo strapotere tecnico e fisico, di una condizione strepitosa che, almeno fino a pochi mesi fa, sembrava quasi impossibile vedere in bianconero.Davvero, quindi, può esserci una nota stonata in tutto ciò? Sì, ed è rappresentata dalla consapevolezza che, anzi rischia di interrompersi proprio sul più bello, al termine della sua stagione migliore all'ombra della Mole. Può esserci di peggio? Sì, perché il "cavallo" Adrien non lascerebbe alla Juve nemmeno un euro in eredità, perché il suo contratto è in scadenza e le leggi economiche del calcio vogliono così. Fortunatamente, però, non è ancora tutto finito.. E forse sarebbe giusto iniziare a farlo, prima che sia troppo tardi, perché questo Rabiot sarebbe meglio non perderlo. E a questo punto nemmeno certe cifre sembrano così insensate...