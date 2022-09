Prima quella "botta" che andava riassorbita, poi la partita con il Psg e infine l'infortunio muscolare. Nulla di preoccupante per: trattasi soltanto di sovraccarico del muscolo soleo di sinistra. Adesso però il francese dovrà osservare un nuovo periodo di riposo e sarà valutato soltanto domani per la sfida di Champions League con il Benfica, che resta comunque a rischio date le difficoltà del francese nel trovare continuità nelle ultime partite. Nuova tegola per Allegri: piccola, ma comunque rilevante...