Una vittoria, quella dello scudetto, che non cancella però i dubbi sulla tenuta mentale della Juventus. Scrive Tuttosport a proposito della gara di ieri, tra i bianconeri e la Sampdoria: "La Juventus ha vinto la prima parte, con un punto di vantaggio sulla Lazio. E ha aumentato il vantaggio nel convulso torneo post Covid. Prima o dopo le avversarie si sono disunite, in certi casi sciolte, la Juventus ha tenuto duro nei momenti più complicati. Più meritato di così non si può. La bellezza dello sport è l'oggettività assoluta dei risultati e i bianconeri, per la nona stagione consecutiva, sono stati i più forti. Una striscia mostruosa sulla quale ci si sofferma sempre troppo poco e le cui proporzioni sono talmente enormi da disorientare una parte del popolo bianconero".