Sulla strada verso la Champions, non ci si può fermare neanche un istante. Nemmeno per riposare. I tre punti ottenuti con il Napoli hanno rimesso la Juve in una condizione chiaramente più serena, ma i nuvoloni su Torino difficilmente saranno sostituiti dal sole senza la certezza di un posto in Champions League per la prossima stagione. Dunque, con il Genoa, è impossibile sbagliare: si rischierebbe di compromettere un cammino finalmente tornato sulla pista giusta, quella che porta alla massima competizione europea. 8 partite da qui in avanti per i bianconeri, di cui 5 in trasferta: il Milan ieri si è portato a quota 63 punti e sarà fino alla fine nel mirino. Si parte però da uno scontro drammatico: settimana prossima, ecco lo spareggio con l'Atalanta.