Come racconta Tuttosport, la Juventus e Paul Pogba sono sempre più vicini. Il grande ritorno del Polpo non è ancora cosa fatta, ma la fiducia è segnalata in crescita dopo il summit di ieri a Torino tra i dirigenti bianconeri Arrivabene - Nedved - Cherubini e l’avvocato Rafaela Pimenta, già socia di Mino Raiola e diventata plenipotenziaria della scuderia dopo la morte del super agente italo-olandese. Non c’è ancora la fumata bianca, ma l’appuntamento sotto la Mole è stato positivo.