La Juventus vola a Barcellona per affrontare nel Trofeo Gamper stasera la squadra blaugrana. Una partita che vedrà il debutto stagionale di parecchi big bianconeri, tornati dalle vacanze qualche giorno dopo il Trofeo Berlusconi col Monza. In compenso, saranno assenti stasera alcuni giovani di grande talento che stanno caratterizzando questo precampionato juventino:Il motivo della loro assenza oggi in Catalogna è ben fondato: