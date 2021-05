Bologna-Juventus deve ancora cominciare e già fa discutere. E non potrebbe essere altrimenti, con una scelta di formazione come quella di Andrea Pirlo di tenere in panchina Cristiano Ronaldo. Per un match che sarà decisivo per la qualificazione o meno alla prossima Champions League. Una decisione, quella dell'allenatore bianconero, che non può lasciare indifferenti.

Ma perché si è arrivati a questo? L'esclusione proprio del fuoriclasse CR7 in una sfida così delicata? Si tratta proprio di una scelta tecnica di Pirlo!

Sarà interessante vedere se questa panchina di Ronaldo sarà stato una azzardo preso a ragion veduta!