In Inghilterra, la Juventus ha avviato le trattative per, centrocampista inglese del City, attualmente fuori dai favoriti di Guardiola. Phillips ha già dato il suo consenso al trasferimento a Torino, e il club si è dimostrato aperto a cederlo a gennaio. Si sta considerando un possibile prestito secco, con lain vantaggio poiché non gioca in Premier League (il City evita di rafforzare i concorrenti per il titolo) né nelle coppe. Questo tipo di trasferimento sarebbe conveniente dal punto di vista economico, ma la Juventus sta ancora valutando i pro e i contro dell'affare, considerando anche il parere di Allegri. Phillips, un centrocampista difensivo che gioca principalmente come mezzala, sarà attentamente valutato, considerando che attualmente percepisce uno stipendio di 5 milioni di euro all'anno.In parallelo, Giuntoli e Manna hanno esplorato anche la possibilità di Pierre-Emiledel Tottenham. Tuttavia, gli Spurs sembrano disposti a cederlo solo a titolo definitivo (a un costo di circa 30 milioni) e non sono ancora convinti di volerlo lasciare, specialmente considerando le imminenti assenze dia gennaio per la Coppa d'Africa. La volontà del giocatore, deluso per il suo limitato impiego finora, potrebbe essere determinante.è più un regista rispetto a Phillips, ma come l'inglese, non ha esperienza in Serie A.La Juventus sta considerando diverse opzioni, inclusi Rodrigodell'Atletico (non disponibile per il trasferimento), Lazardell'Udinese (più qualità ma meno esperienza degli altri) e Domenico, che rappresenterebbe una soluzione offensiva aggiuntiva. Nonostante le difficoltà, l'opzione di Berardi potrebbe diventare più realistica, soprattutto se la Juventus decidesse di fare due acquisti anziché uno, sfruttando il prestito di Phillips. Ne scrive Gazzetta.