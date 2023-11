Giuntoli, accompagnato dal d.s. Giovanni Manna, non si è limitato a vedere il Tottenham. Londra è un po’ la Milano del mercato della Premier. Tra lunedì e ieri, prima del rientro in Italia, i dirigenti hanno incontrato diversi procuratori. Compresa l’agenzia che cura gli interessi di Fagioli (fresco di rinnovo) e anche di Kalvin, in questo momento in pole nei ragionamenti della Juve visto che il City - a differenza del Tottenham per Hojbjerg - ha aperto al prestito. Lo riporta Gazzetta.