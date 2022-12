Come racconta Gazzetta, Dybala rientra oggi a Roma, Lautaro Martinez domani sarà regolarmente ad Appiano Gentile per allenarsi. Perchéno, si chiedono i tifosi? Va detto che i giorni di extra-permesso sono stati concordati con allenatore e società, quindi nulla da imputare direttamente ai calciatori. Anche se i tifosi storcono il naso: Di Maria è stato accusato più volte di “aver usato” la Juve solo per prepararsi al Mondiale e presentarsi per ultimo alla ripresa non è il massimo per smentire le dicerie.