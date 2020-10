Una giornata a Chiesa per il rosso diretto rimediato contro il Crotone. Decisione che tutti si aspettavano, meno quella su Fabio Paratici, multato con ammenda da 10mila euro. Ecco quanto recita il comunicato del Giudice Sportivo:



“AMMENDA DI € 10.000,00



PARATICI Fabio (Juventus): In quanto non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”.