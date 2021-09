Come riporta Tuttosport, non esiste più nessuna indagine su Real, Juve e Barça. Il procedimento disciplinare era già stato sospeso, sempre su richiesta del Tribunale di Madrid, "ma adesso è stato archiviato definitivamente". Il prossimo passaggio? "Tutto dipende dalla Corte Europea (che dovrà decidere se l’Uefa sia un monopolio e se abusi della sua posizione) oppure dal dialogo che i tre club della Super League hanno continuato a proporre all’Uefa. Come ieri scriveva Andrea Agnelli nella lettera agli azionisti: «Un nuovo paradigma che il calcio non può continuare a trascurare e sulla base dei quali il dialogo politico dovrà riprendere»".