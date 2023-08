È emerso cheha avuto scarse opportunità di giocare nella squadra di Tuchel, quindi ha espresso il desiderio di essere ceduto in prestito dal Bayern Monaco. La Juventus potrebbe essere un'opzione per il centrocampista olandese, sia come parte di un possibile tentativo dell'ultimo minuto da parte dei bavaresi per Vlahovic, oppure dopo che i bianconeri avranno ridotto la loro rosa nel reparto di centrocampo. L'interesse della Juventus per Gravenberch potrebbe diventare più rilevante in questo contesto, e il giocatore potrebbe trovare maggior spazio e opportunità nella squadra italiana. Tuttavia, è importante notare che questo è solo un'ipotesi e che eventuali sviluppi dipenderanno dalle decisioni del Bayern Monaco e della Juventus durante il mercato.