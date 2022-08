Come racconta Gazzetta, non si registrano passi in avanti per. Il giocatore una settimana fa ha espresso con convinzione la volontà di trasferirsi a Torino, ma strada facendo sono sorti ostacoli imprevisti. A cominciare dalla questione risoluzione con il Barcellona. Ballano i premi, mancano all’appello almeno un paio di milioni. E l’olandese prima di fare le valigie vuole avere chiarezza sull’argomento.