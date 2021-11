Avete notato che oggi il logo della Juventus sui social non è nero, bensì arancione? La spiegazione l'ha pubblicata lo stesso club bianconero tramite un video:Piccoli gesti magari, simbolici, per testimoniare la vicinanza e l'impegno per uno dei grandi problemi sociali del mondo. Ecco qui di seguito il video diffuso oggi dalla Juve: