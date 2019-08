Paulo Dybala è il miglior marcatore della Juventus da quattro anni a questa parte, da quando è arrivato in bianconero, nel 2015. La Joya, attualmente sul mercato e al centro dell'affare con il Manchester United, è il top scorer tra tutti gli juventini passati negli ultimi anni. Come scrive Opta, nel suo periodo alla Juventus (dal 2015/16), Paulo Dybala è stato il giocatore bianconero che ha realizzato più gol in tutte le competizioni: 78, almeno 23 più di chiunque altro. Dietro di lui Higuain, Mandzukic, Ronaldo e Khedira.