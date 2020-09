2







di Lorenzo Bettoni

La priorità della Juventus è avere un nuovo attaccante che possa sostituire Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è pronto a firmare con il Miami, dove è arrivato proprio nella giornata di ieri, ma come abbiamo già analizzato, un nuovo numero 9 non dovrebbe essere la sola priorità del club bianconero. Anzi. Serve almeno un altro centrocampista e, perché no, un altro terzino perché la batteria che aveva a disposizione Maurizio Sarri la scorsa stagione non può certo essere considerata affidabile. Vero che è rientrato dal prestito Luca Pellegrini che potrà finalmente far tirare il fiato ad Alex Sandro ma non può certo bastare questo per chiudere il gap con le big europee.



ENTRATE E USCITE - Nei prossimi giorni potrebbe essere ceduto Mattia De Sciglio, richiesto dal Villareal e per il quale la Juve chiede almeno 10 milioni di euro. Specialmente in caso di partenza dell'ex Milan, la Juve dovrebbe tornare sul mercato anche se i posti per i difensori in lista Champions sono contingentati vista la necessità di Pirlo di portare cinque centrali, visto che spesso giocherà con la difesa a tre. I margini di manovra non sono molti ma a livello tecnico un nuovo terzino servirebbe come il pane. Eppure non se ne parla più. Clicca o scorri sulla gallery per tutte le idee della Juve e la richiesta di Andrea Pirlo