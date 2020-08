Juve, cosa succede con Jimenez? La situazione sembra essere chiara, così come racconta Calciomercato.com. L'attaccante del Wolverhampton è la prima scelta a livello tecnico, il ventinovenne messicano del Wolverhampton è però il più caro in assoluto tra gli obiettivi attuali. Fallito il tentativo con Jorge Mendes in regia di puntare a un prestito con opzione di riscatto, la richiesta dei Wolves resta ben superiore a 70 milioni. E non ci sono scambi ipotizzabili su questo asse. Ma con Mendes in regia può succedere di tutto, allora la Juve ci prova.