Alvaro Morata alla Juve, è tutto okay. Tranquillizziamo subito gli animi bianconeri, che in serata si sono chiesti dove fosse finito l'annuncio del ritorno dello spagnolo. Che sarà juventino, lo sarà presto. Questa sera o già domani. Alvaro arriva in prestito a 9 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 45. C'è anche la possibilità di allungare il prestito di un anno, pagando un indennizzo sempre di una decina di milioni. Oggi le visite mediche al JMedical, dalle 9, poi la firma e... l'annuncio.