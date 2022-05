Come racconta Gazzetta, Muriel è l’idea della Juventus per dare una scossa al suo attacco. Reparto che ha un solo ma imponente punto fermo, Dusan Vlahovic, che aspetta il rientro di Chiesa, ma che ha bisogno di alternative e variabili. Muriel può garantirle, per la capacità di giocare sia da prima che da seconda punta (partendo anche esterno “alla Morata”) e per l’abilità nell’accendersi di colpo, anche a gara in corso. La Juventus ha pensato a lui come vice-Vlahovic: è affidabile, testato a vari livelli (Champions compresa), ma disponibile anche a un ruolo da “panchinaro” di lusso, da arma tattica a gara in corso.