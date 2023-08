Nel mezzo dell'attesa per valutare la situazione di Paule la sua disponibilità per la prima metà della stagione, la Juventus ha temporaneamente sospeso le decisioni riguardanti Weston. Tuttavia, è altrettanto vero che il club è disposto a considerare offerte adeguate per una cessione permanente del giocatore. Gli interessi dei bianconeri si concentrano su offerte che si aggirino tra i 25 e i 30 milioni di euro per McKennie, a patto che qualsiasi uscita includa una prospettiva di acquisizione definitiva, magari attraverso un prestito condizionato. Le richieste di un prestito autonomo sono attualmente in sospeso: in questa situazione, il giocatore potrebbe rimanere nell'organico della squadra.