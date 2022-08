Come ha raccontato Gazzetta,ha bisogno di un attaccante duttile, capace di farsi valere sia in area di rigore che come punta esterna. Non a caso il nome ideale in principio è stato sempre Alvaro Morata, e Depay gli assomiglia molto: ciò spiega perché alla Continassa vogliono vederci chiaro prima di mollare la presa. Nell’identikit tecnico appena indicato, infatti, può rientrare anche il francese, sempre in bilico al Manchester United.