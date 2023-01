Perché è arrivata questa stangata? Perché la sentenza per il caso plusvalenze stata così dura? Prova a raccontarlo Gazzetta, sottolineando la domanda che si sente fare sempre più spesso: visto che le plusvalenze si fanno in due,Per il quotidiano, possiamo dire che di fatto la Juventus non è stata condannata per le plusvalenze. E cioè, spiegato con le parole di Chiné: "Il metodo oggi è irrilevante perché il metodo non c’è mai stato. Le plusvalenze venivano decise a tavolino,". Uguale: mancata lealtà di club e dirigenti.- Ma ci sono altri elementi. Per Gazzetta, per la Procura e presumibilmente anche dalla Corte, dalla presenza negli atti dell’inchiesta Prisma di "confessioni". Chiné, prima nell’istanza di revocazione e poi durante l’udienza, ha parlato di diversi nuovi elementi probatori di "straordinaria valenza confessoria", dal cosiddetto “libro nero di Fabio Paratici” alle intercettazioni di Agnelli e non solo. Questo tipo di prove, a oggi, esistono soltanto per la Juventus e non per gli altri otto club coinvolti.: 'È rispondente al nuovo materiale probatorio acquisito dalla Procura di Torino effettuare una valutazione in termini di maggiore gravità delle condotte contestate e dunque aumentare le richieste sanzionatorie'. Di fatto, c'erano prove solo a carico dei bianconeri.