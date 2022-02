Secondo quanto riportato da Tuttosport, la prossima sarà una settimana decisiva per il presente e per il futuro della Juventus. Se il primo appuntamento è martedì sul campo, all’estadio de la Ceramica contro la squadra di Unai Emery , il secondo sarà negli uffici della Juventus. Il giorno dopo la trasferta spagnola, infatti, andrà in scena il Cda dei bianconeri. Il consiglio d’amministrazione si preannuncia molto più che importante per la questione dei rinnovi dei giocatori che in questo momento hanno il contratto in scadenza a giugno.