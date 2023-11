L'attenzione e la precisione difensiva saranno fondamentali per l'Inter nel confronto con la Juventus, focalizzandosi sulle marcature preventive per evitare di subire gol dalle rapide ripartenze di, come accaduto nella stagione precedente. La squadra dovrà anche fare i conti con le pericolose incursioni di Chiesa, che ha riconquistato la sua migliore forma. La sfida tra la Signora e la Beneamata rappresenta un incontro appropriato per questa giornata speciale dedicata alle donne, caratterizzata da una preziosa atmosfera e dalle guance rosse. Ci si può aspettare una partita ricca di bellezza e competizione, con la speranza di godere del calcio senza episodi di violenza.