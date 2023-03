Come riporta Gazzetta, Dybala e la Juve si sono divisi in estate, ma la storia si trascina fuori dal campo. Almeno stando a quanto emerge dalla testimonianza dell’avvocato Luca Ferrari, il legale del romanista, sentito lo scorso 28 febbraio dalla Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta Prisma, l’indagine sui conti del club bianconero per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per la Juve e per 12 indagati (dall’ex presidente Agnelli al vice Nedved, da Arrivabene a Paratici).L’avvicinamento dell’udienza preliminare – lunedì di fronte al gup Marco Picco – viene scandita da continue novità.