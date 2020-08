Non solo la ricerca dell’erede di Higuain, ma la Juventus starebbe pensando di trovare un quarto centravanti da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala. Come riporta Calciomercato.com, tempo fa l’identikit ideale corrispondeva a Kaio Jorge, promettente attaccante del Santos classe 2002. L’avvento del coronavirus ha cambiato i piani della dirigenza bianconera, spostando l’attenzione su Andrea Pinamonti e in questi ultimi giorni su Moise Kean, per quello che sarebbe un ritorno alla Juve per l’attaccante dell’Everton.