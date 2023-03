Da San Siro a San Siro, la Juventus era uscita sconfitta 2-0 contro il Milan ma da quel momento in poi l'andamento in campionato è stato molto diverso. Come riporta la Gazzetta dello Sport, grazie al successo contro l'Inter, la squadra di Allegri ha aumentato il vantaggio rispetto alle altre se prendiamo in considerazione i punti ottenuti dopo quella sconfitta con i rossoneri. Continuando così, recupererebbe altri 10 punti a Roma e Milan, centrando il quarto posto anche con la penalizzazione.