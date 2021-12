Da dov'è sbucata la famosadi? Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sul caso plusvalenze: "Il pool che sta seguendo l’inchiesta — coordinato dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio, con i pm Mario Bendoni e Ciro Santoriello — è venuto a conoscenza della carta privata tramite un’intercettazione del 23 settembre tra il responsabile del mercato Federico Cherubini (sentito come persona informata sui fatti, non è indagato) e l’avvocato Gabasio («la carta famosa che teoricamente non deve esistere, se salta fuori ci saltano alla gola...tutto sul bilancio, i revisori e tutto»)". I pm la cercano per raccogliere un indizio che sostenga una delle ipotesi d’accusa: false comunicazioni delle società quotate in Borsa.