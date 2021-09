Come racconta Tuttosport, perdovrebbero allungarsi i tempi di recupero. "Nel caso di una lesione di basso grado occorrono almeno 3-4 settimane. Ma bisogna tenere conto del fatto che entrambi si sono fatti male ai muscoli posteriori della coscia, due tra i più delicati. Serve particolare attenzione in fase di rientro". Il professor Fabrizio Tencone, direttore dell'Isokinetic Torino, spiega il recupero: "Durante la prima settimana si lascia il muscolo “a riposo”. Nel senso che puoi fare solo terapia strumentale con vari macchinari, massaggi, esercizi specifici. Camminare va benissimo, se non c’è dolore. E poi, mano a mano, si va a rinforzare il muscolo e si torna a “corricchiare” sino a che si prova poi l’allungo, che è la fase più delicata".