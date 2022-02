Non ci sarà con il Sassuolo, ancora una volta fuori dalla Coppa Italia. Assente Moise Kean per scontare il secondo e ultimo turno di squalifica che si porta appresso dall'espulsione rimediata ad agosto in Carabao Cup con la maglia dell'Everton, si va profilando una sorta di staffetta tra Morata e Dybala, per l'occasione chiamati a interpretare il ruolo di spalla unica per Kaio Jorge.