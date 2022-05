Come racconta Gazzetta, acquistare Jorginho potrebbe rivelarsi un errore. Questa Juve, per il quotidiano, ha bisogno di una mezzala più che di un regista: Jorginho, ad esempio, sarebbe abbastanza a disagio in un complesso lontano filosoficamente dal suo gioco corto e da un possesso aggirante. La Juve di Allegri difende bassa, chiude gli spazi e appena può verticalizza: anche comprensibile se schieri Vlahovic e Chiesa a patto che non sia l’unico schema.