Come racconta Gazzetta, era inevitabile il riferimento al rischio concreto, «nei casi più gravi, di non essere in grado di partecipare alle competizioni nazionali e/o europee», per il mancato rispetto dei requisiti del Financial Fair Play e delle licenze Uefa.Ma questa comunicazione è legata all’apertura dell’inchiesta Uefa e al riferimento di Nyon alle possibili sanzioni.