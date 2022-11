Da 1,7 miliardi adi euro. Che crollo per la Juventus! Come racconta Gazzetta, le cause sono diverse: dalle perdite di bilancio subite negli ultimi anni ai mancati trionfi delle ultime stagioni in Italia e in Europa fino al deprezzamento del valore di mercato. Quest’ultimo è dovuto anche all’andamento economico globale, a partire dall’influenza negativa della pandemia e della guerra in Ucraina. Ieri il titolo in borsa della Juventus ha chiuso a 0,27.