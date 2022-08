Cosa succede con Alvaro? Secondo Tuttosport, il problema è che l’incastro con l’Atletico Madrid si sta dimostrando più complicato del previsto. E se da una parte è vero che il mercato terminerà soltanto a fine mese, è altrettanto vero che ormai tra meno di due settimane partirà il campionato. Per cui la tempistica disponibile per affrontare le priorità si sta assottigliando sempre più. Dunque i sondaggi sulle alternative allo spagnolo ex bianconero si stanno infittendo.