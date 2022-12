Perché Andreasi è dimesso?Gazzetta risponde così alla domanda che in tanti si sono posti: "Come si legge dalla relazione del collegio sindacale del club, «nella seduta del 28 novembre, tutti i membri in carica del consiglio di amministrazione, considerata la centralità e la rilevanza delle questioni legali e tecnico-contabili pendenti, hanno dichiarato di rinunciare all’incarico». In sostanza sono sorte delle divergenze sul bilancio 2022 e sulle modifiche da apportare dopo i rilievi fatti dalla Consob e dalla Procura di Torino".