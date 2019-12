Domani sera la Juve giocherà contro la Sampdoria. I bianconeri hanno un'ottima tradizione nelle partite giocate il mercoledì. Come ricordato da Opta, la Juventus è imbattuta nelle ultime 13 partite di Serie A disputate di mercoledì (11V, 2N) ed ha mantenuto la porta inviolata in otto di queste sfide (sei reti incassate in totale nel parziale).