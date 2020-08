Douglas Costa è entrato prepotentemente tra i giocatori in lista di partenza della Juventus. Un po’ per il pesante ingaggio, un po’ per l’incostanza di rendimento, un po’ per il suo appeal di mercato, il brasiliano è finito al centro di voci che lo accostano al Manchester United. Come riporta Sky Sport Uk, il club inglese avrebbe virato sull’esterno bianconero vista la difficoltà per arrivare a Jadon Sancho, per il quale il Borussia Dortmund chiede più di 100 milioni di euro.