Come racconta Gazzetta, la punizione del vantaggio al 2’ è molto più che un episodio. La palla la perde Spinazzola con un passaggio sbadato in orizzontale.sono pronti a zomparci sopra con la bava alla bocca. Matic è in ritardo e abbatte, lesto anche lui a strappare verso la porta. Chi ha seguito Vlahovic mentre calciava in porta nel riscaldamento, sa con quanta rabbia colpirà il pallone: tuono imparabile sotto la traversa. Il serbo, che in un tempo a Marassi aveva toccato tre palloni, si è portato avanti col lavoro: dopo 2’, un gol. Non è stato un episodio.