Rinunciare ad Arthur per arrivare a Pjanic, ma anche a Lautaro. E' il piano del Barcellona, spiegato oggi da Tuttosport: i blaugrana, infatti, dalla cessione del brasiliano registrerebbero una plusvalenza utile a finanziare parte dell'acquisto del Toro. Anche per questo ci sarebbe una certa fretta - e perciò pressione - per liberarsi quanto prima del centrocampista ex Gremio. Staremo a vedere se la Juve verrà incontro agli amici della Catalogna.